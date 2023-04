Caserta, troppi poliziotti morti dopo campagna vaccini. Esposto in Procura

Iniziativa di Libertà e Sicurezza, sindacato degli agenti della polizia di Stato

Il sindacato degli agenti della polizia di Stato, ‘Libertà e Sicurezza’ di Caserta ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per chiedere un intervento in merito all’altissimo numero di mortalità per malori improvvisi tra il personale delle forze dell’ordine e cittadini di giovane età soprattutto dopo l’avvio della campagna vaccinale per il contrasto alla malattia denominata Covid-19.

L’esposto denuncia è stato presentato lo scorso 7 aprile dal segretario generale provinciale di Caserta Antonio Porto, nonché Segretario Generale Regionale per la Campania di Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato, per tramite dell’Avvocato Antonietta Veneziano del Foro di Lamezia Terme, componente del Direttivo Nazionale di ALI (Avvocati Liberi Italiani),

“Per gravissimi fatti descritti nell’esposto-denuncia depositato, si chiede che, qualora ritenuti penalmente rilevanti e previa individuazione dei responsabili, sia iscritta notizia di reato a loro carico, per i reati di cui agli artt. 443, 445, 575 e 582 c.p., nonché per tutti gli altri reati che l’Illustrissima Autorità Giudiziaria interessata ravviserà dai fatti oggetto dell’esposto, chiedendo la loro punizione a norma di legge – spiega in una nota il sindacato LES – In via cautelare, se ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di una ragionevole e possibile connessione tra i gravi eventi avversi, anche esiziali, subiti dalla popolazione vaccinata con l’assunzione dei vaccini anti covid-19, e sulla base della relazione di parte e degli studi allegati, si è chiesto disporsi il sequestro probatorio e preventivo delle fiale del Vaccino Cominarty di Pfizer Biontech, versione originaria, contraddistinte dal tappo viola, nonché comunque di tutti i vaccini ad mRna ancora in distribuzione“.

“Si chiede inoltre che il P.M. ordini al Governo italiano e/o all’AIFA e/o a ciascuna azienda farmaceutica produttrice dei medicinali denominati vaccini anticovid-19 di acquisire i contratti di fornitura stipulati con l’Autorità nazionale e unionale per conto dello Stato e da somministrare ai cittadini italiani” – conclude la nota