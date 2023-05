Salerno, Lega Navale: partono i Campus Estivi

Per i ragazzi sette settimane di vela, canoa e canottaggio ma anche tanto divertimento in amicizia

Stanno per partire i Campus Estivi 2023, in collaborazione con i Canottieri Irno, sette settimane di vela canoa e canottaggio per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Una grande opportunità per chi è già appassionato di uno di questi sport oppure per chi semplicemente vorrebbe praticarlo. Sicuramente un modo per imparare divertendosi, fare amicizie nuove, e chissà, magari scoprire la passione per uno di questi sport da poter seguire anche dopo le vacanze estive.

I campus sono organizzati dal 12 giugno al 28 luglio 2023 con la formula settimanale della full immersion, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30 presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano in Piazza della Concordia.

I ragazzi saranno seguiti da una squadra consolidata di Istruttori Federali ed animatori che saranno costantemente a contatto con gli allievi, coinvolgendoli in attività non solo con finalità di apprendimento, ma anche dal carattere puramente ludico per vivere un’esperienza estiva emozionante.

Per la settimana di Campus è prevista una quota, a seconda della disciplina sportiva scelta, che comprende: l’attività giornaliera, il tesseramento alla federazione di riferimento, il tesseramento alla LNI di Salerno per l’anno in corso.

Per info: [email protected] – tel: 089 22 57 39 oppure [email protected] – tel: 089 25 41 25.

Intanto, sempre in ambito giovani, si sono svolte presso la sede delle Lega Navale Italiana di Salerno le finali di kayak delle Mini Olimpiadi 2023 del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore che inserito questa disciplina per la prima volta nel suo folto programma che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni.

La tappa salernitana del kayak è stata un vero successo, tanto che per il prossimo anno si prospetta un’edizione allargata.