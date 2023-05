Napoli, Spalletti replica a De Laurentiis: “io festeggio lo scudetto con il popolo”

Gli azzurri pareggiano a Bologna: 2-2

Il Bologna strappa un pareggio in rimonta al Napoli nella penultima giornata di Serie A. I rossoblu restano in corsa per l’ottavo posto insieme a Torino, Fiorentina e Monza. Allo Stadio Dall’Ara finisce 2-2.

Osimhen approfitta di un errore di Skorupski per sbloccare la gara, poi raddoppia i conti con un bel diagonale. Doppietta che però non basta ai Campioni d’Italia per conquistare i tre punti.

Nella seconda parte della ripresa, infatti, i rossoblù reagiscono, alzano il ritmo e pareggiano i conti grazie alle reti di Ferguson e De Silvestri.

Spalletti: “Io festeggio lo scudetto con il popolo, non commento le parole del presidente De Laurentiis”

Al termine dell’incontro il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha risposto a una richiesta di commento alle parole del presidente De Laurentiis per il quale “restare a Napoli non è un obbligo ma un privilegio”.

“Non commento le parole del presidente. Io festeggio con il popolo e i miei giocatori: sono ancora dentro a questa festa, a questa gioia” – ha affermato Spalletti – L’ultima di campionato domenica? Sarà un piacere”