Salernitana vince oltre il 90′ con Dia

I granata dopo due sconfitte consecutive ritrovano un po’ di tranquillità

La Salernitana conquista una straordinaria vittoria beffando il Verona nel recupero. Gli scaligeri sempre in piena zona retrocessione, per i campani una boccata d’ossigeno dopo due sconfitte nelle ultime due partite.

Al 18’ apre le danze il gol di Piatek su assist di Bonazzoli, bella combinazione tra i due attaccanti di Nicola e il polacco infila a tu per tu con Montipò.

Brividi poi per i padroni di casa sul finire del primo tempo, ma il colpo di testa di Gunter prende in pieno la traversa.

Il pareggio si concretizza comunque nella ripresa al 56’: è Depaoli ad approfittare sia del cross di Doig, sia della mezza dormita dei difensori granata per il primo gol in carriera in Serie A.

Verona uscito dagli spogliatoi più agguerrito, Nicola corre ai ripari cambiando in toto la coppia d’attacco, ma è ancora la Salernitana a tremare quando l’arbitro assegna un penalty all’Hellas: ci pensa il Var a salvare i padroni di casa, non c’è mano di Radovanovic e Ghersini rettifica. Il pareggio sembra servito, regna l’equilibrio ma proprio all’ultimo secondo Dia firma uno splendido gol e regala l’insperato successo ai campani.