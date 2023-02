Salernitana, il nuovo allenatore è Paulo Sousa

Ha firmato fino al 30 giugno prossimo con rinnovo in caso di salvezza

Manca ancora l’ufficialità ma mentre Nicola, nel pomeriggio di ieri, dirigeva ancora l’allenamento, i vertici societari concludevano la trattativa con il trainer portoghese.

Nella tarda serata di ieri sera la società ha raggiunto l’accordo con il nuovo allenatore che abbassato le sue richieste economiche e rinunciato a ulteriori garanzie in ottica futura ha firmato fino a ultimazione della stagione in corso.

Tuttavia, le parti in causa hanno previsto una clausola di rinnovo in caso di salvezza e solo allora si potrà ragionare per programmare la nuova stagione 2023-24.

Il nuovo allenatore sarà in città entro la giornata di oggi e con molta probabilità, dopo un colloquio con il gruppo, in presenza del Direttore sportivo, dirigerà la sua prima seduta di allenamento.

La presentazione del nuovo trainer avverrà presumibilmente nella giornata di sabato.

Da alcune indiscrezioni emerge che Paulo Sousa non tollererà nessuna intromissione esterna durante gli allenamenti.

Al Mary Rosy gli unici presenti, naturalmente oltre al gruppo, saranno solo il Direttore sportivo e lo staff tecnico.

A proposito dello staff tecnico, l’unico superstite, dell’ormai ex area tecnica, sarà soltanto il preparatore dei portieri Rampulla.

Infatti, insieme a Nicola, contattato nella serata di ieri dal segretario Dibroghi per comunicargli ufficialmente l’esonero, andrà via tutto il suo staff.

In giornata si capirà se potrà esserci una rescissione anticipata del contratto che lega l’ex allenatore granata alla Salernitana oppure se sarà pagata la clausola di circa 200mila euro che gli permetterà di accettare altre proposte essendo libero da vincoli.

