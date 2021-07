Salernitana caparbia, Sambenedettese ko di rimonta

Secondo test per i granata nel ritiro di Cascia: marchigiani superati 3-2

Seconda amichevole nel ritiro di Cascia per la Salernitana. I granata superano in rimonta la Sambenedettese. In vantaggio con Schiavone dal dischetto, dopo pochi minuti, la Salernitana subisce un primo ribaltone. Ad inizio ripresa segna Casella, quindi Fazzi realizza un altro penalty. Nel finale arriva la reazione della squadra di Castori. Prima Kristoffersen pareggia al 66′, poi ancora Schiavone per il sorpasso al 72′. Un buon test per la Salernitana, in attesa di sviluppi societari e di mercato.

(Foto Sambenedettese Calcio/Facebook)

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Aya (17′st Galeotafiore), Veseli; Zortea (10′st Kalombo), Schiavone (1′st Cavion), Di Tacchio (17′st Schiavone), Capezzi (10′st Sy), Jaroszynski (1′st Boultam, 42′ st Vitale); Djuric (32′st Kristoffersen), D’Andrea (1′st Fella). A disp: Russo, De Matteis.