Rimonta show, il Benevento passa a Cagliari

Gli stregoni ribaltano con Sau e Tuia lo svantaggio iniziale di Joao Pedro

Nuova impresa esterna del Benevento, sempre più sorpresa del campionato. Gli stregoni passano 2-1 a Cagliari, ribaltando lo svantaggio iniziale di Joao Pedro, lesto a deviare la girata di testa di Pavoletti. Ma prima dell’intervallo si consuma la rimonta. Dapprima Sau brucia la difesa sarda, su assist di Schiattarella. Quindi Tuia completa il sorpasso, staccando di testa, su cross di Insigne. Il Benevento sale a 21 punti, consolidando il decimo posto in classifica. E inguaia il Cagliari, giunto a 9 gare senza vittoria. La panchina di Di Francesco traballa sempre più.

(Foto Cagliari Calcio/Fb)

CAGLIARI-BENEVENTO 1-2

Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6; Zappa 6, Ceppitelli 5.5 (32′ st Pisacane 6), Walukiewicz 5, Tripaldelli 6 (23′ st Simeone 6); Nandez 4.5, Marin 5.5, Caligara 5.5 (1′ st Sottil 6); Nainggolan 6 (36′ st Pereiro sv), Joao Pedro 6.5; Pavoletti 6. In panchina: Aresti, Vicario, Pinna, Tramoni, Oliva, Cerri, Boccia, Pajac. Allenatore: Di Francesco 5

Benevento (4-3-1-2): Montipò 6; Improta 6.5, Tuia 7 (45′ st Maggio sv), Glik 6, Barba 6; Hetemaj 5.5 (45′ st Dabo sv), Schiattarella 7, Ionita 6; Insigne 6.5 (27′ st Foulon 6); Sau 7 (31′ st Caprari 6.5 ), Lapadula 6 (31′ st Di Serio) 6. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Masella, Pastina. Allenatore: Filippo Inzaghi 7

Arbitro: Abbattista di Molfetta 6

Reti: 20′ pt Joao Pedro, 41′ pt Sau, 44′ pt Tuia

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 40′ st espulso Nandez per proteste. Ammoniti: Caligara, Schiattarella, Caprari, Improta, Sottil, Pisacane. Angoli: 7-6 per il Cagliari. Recupero: 3′; 6′