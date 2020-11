Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania

Nuovo caso di Covid nel Napoli. Il club comunica che, in seguito ai tamponi effettuati questa mattina alla nazionale albanese, è emersa la positività di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. Hysaj ha giocato nei giorni scorsi i match con l’Albania in amichevole contro il Kosovo e in Nations League contro il Kazakistan.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)