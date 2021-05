Napoli, a La Spezia poker da Champions

Azzurri a valanga con Zielinski, doppio Osimhen e Lozano. Il 4-1 esterno li riporta tra le prime quattro in classifica

Napoli a valanga in casa dello Spezia: 4-1, con uno scatenato Osimhen (doppietta), autore anche dell’assist a Lozano, per il poker finale. A sbloccare la gara, la girata di Zielinski col destro. Di Piccoli, il temporaneo 1-3 spezzino. Per effetto del risultato, gli azzurri rientrano in zona Champions. Una posizione acquisita a prescindere dalle antagoniste Atalanta (impegnata domani a Parma), Milan e Juventus (domani lo scontro diretto). Un effetto dovuto alle combinazioni tra risultati possibili e classifica avulsa. Ma la tensione non può scemare: martedì a Fuorigrotta il Napoli attende l’Udinese, per la terzultima di campionato.

SPEZIA-NAPOLI 1-4 (0-3)

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 4.5, Ismajli 4, Chabot 4.5, Marchizza 5; Estevez 6.5 (33′ st Acampora 6), Ricci 5, Maggiore 5.5; Verde 5.5 (1′ st Piccoli 7), Agudelo 5 (33′ st Saponara 6), Gyasi 5 (23′ st Farias 5.5). In panchina: Zoet, Galabinov, Agoume, Terzi, Bastoni, Ferrer, Pobega, Erlic. Allenatore: Italiano 5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6.5, Rrahmani 5.5, Hysaj 6 (24′ st Mario Rui 6); Fabian Ruiz 6, Demme 6.5; Politano 6.5 (31′ st Lozano 6.5), Zielinski 7.5 (24′ st Mertens sv (31′ st Elmas 6)), Insigne 6.5; Osimhen 8 (38′ st Petagna sv). In panchina: Contini, Ospina, Zedadka, Bakayoko, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Allenatore: Gattuso 7

Arbitro: Irrati di Pistoia 6

Reti: 15′ pt Zielinski, 23′ pt Osimhen, 44′ pt Osimhen, 19′ st Piccoli, 34′ st Lozano

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Hysaj, Ricci, Estevez, Vignali, Osimhen. Angoli: 2-1 per il Napoli. Recupero: 2′ pt; 4′ st