La Salernitana si illude, poi va ko per la rimonta del Bologna

Granata sconfitti 3-2 al Dall’Ara nell’esordio in campionato, ritrovato dopo 22 anni

Salernitana sconfitta nell’esordio in campionato, nel giorno in cui ritrova la serie A dopo 22 anni. Una beffa amara, arrivata subendo la rimonta del Bologna al Dall’Ara. I felsinei si impongono 3-2, in un match emozionante. I granata, in 10 uomini dal 34′ per il rosso a Stranberg, vanno in vantaggio con Bonazzoli al 51′ su rigore (in foto) provocato da Soriano (espulso). Pareggia De Silvestri al 59′. Salernitana di nuovo in vantaggio con Coulibaly al 70′, ma in due minuti il Bologna ribalta tutto: prima Arnautovic al 75′ riacciuffa il pari, poi ancora di De Silvestri al 77′ firma il sorpasso. Il Bologna chiude in 9 uomini per il rosso a Schouten nel finale del match.