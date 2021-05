Italia, doppio Politano nel settebello con San Marino

Amichevole pre Europei: 7-0 e prime conferme per il ct Mancini in vista della lista definitiva dei convocati

A Cagliati l’Italia maramaldeggia con San Marino, in un test pre Europei. Il 7-0 è eloquente, ma non era il risultato a contare. Sono, piuttosto, certe conferme a rilevare per il ct Mancini. Tra queste, c’è il napoletano Matteo Politano, autore di una doppietta (in foto il primo gol). Per Mancini risposte preziose, in viste delle scelte definitive. Entro la mezzanotte del 1° giugno ci sono 9 giocatori da tagliare, per comunicare la lista definitiva dei 26 convocati. Di Bernardeschi, Ferrari, Belotti e Pessina (doppietta) le altre reti azzurre.