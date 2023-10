Italia asfalta Malta, domina senza problemi e vince 4-0

Al San Nicola di Bari gara valida per le qualificazioni a Euro2024: Bonaventura, Berardi e Frattesi protagonisti della partita

L’Italia asfalta Malta e vince 4–0 a Bari. Bonaventura e Berardi sono i protagonisti della partita, con un gol e una doppietta. Frattesi chiude il poker nei minuti di recupero. Gli Azzurri si avvicinano alla qualificazione a Euro2024.

La partita si sblocca al 23‘ con un gran tiro di Bonaventura. Il centrocampista dell’Italia trova l’angolino con un destro a giro. Bonello non può nulla. Successivamente, il raddoppio arriva al 46‘ con Berardi. L’attaccante dell’Italia riceve da Barella e calcia di sinistro. La palla colpisce il palo e finisce in rete. Infine, il primo tempo si chiude sul 2–0 per gli Azzurri.

Nel secondo tempo l’Italia controlla il gioco e segna il terzo gol al 64‘ con Berardi. L’attaccante dell’Italia approfitta di un errore di Kean e insacca a porta vuota. Malta non reagisce e subisce il quarto gol al 93‘ con Frattesi. Il centrocampista dell’Italia scatta in profondità e batte Bonello con un sinistro incrociato. In conclusione, l’Italia asfalta Malta vince 4-0 e festeggia.

L’Italia ha dominato la partita e ha mostrato una buona condizione fisica e tecnica. Bonaventura e Berardi sono stati i migliori in campo, con gol e assist. Frattesi ha segnato il suo primo gol in Nazionale. Malta non ha mai impensierito Donnarumma, che ha mantenuto la porta inviolata.

IL TABELLINO

ITALIA-MALTA 4-0

MARCATORI: 23′ Bonaventura, 46′, 64′ Berardi, 93′ Frattesi

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco (79′ Udogie); Barella (65′ Frattesi), Locatelli, Bonaventura (87′ Biraghi); Berardi (65′ Orsolini), Raspadori, Kean (79′ Scamacca). CT: Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Pepe, Muscat; J.Mbong (66′ Attard), Guillaumier, Kristensen (66′ N.Muscat), Yankam (84′ Nwoko), Camenzuli; P.Mbong (84′ Paiber), Montebello (55′ Satariano). CT: Marcolini.