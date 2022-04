Il Napoli crolla, i viola espugnano lo stadio Maradona

Eccezionale gara della toscani a segno con Nico Gonzalez, Ikoné e Cabral. Inutile il momentaneo 1-1 di Mertens

La Fiorentina batte 3-2 il Napoli e scavalca l’Atalanta al settimo posto. Passo falso per i partenopei, agganciati dall’Inter e a -1 dal Milan impegnato stasera col Torino.

Allono stadio Maradona, i viola passano al 29′ con un sinistro sotto la traversa di Nico Gonzalez, il migliore in campo. Al 58′ il neo-entrato Mertens trova il pareggio, ma la Viola torna avanti al 66′ con Ikoné, anche lui appena subentrato. Al 72′ il tris di Cabral con un destro a giro che chiude la contesa. Inutile il 2-3 di Osimhen all’85’.

La sconfitta pesa sui sogni scudetto degli azzurri: “È una sconfitta che ci costa molto e che non ci meritavamo“ ha dichiarato Spalletti nel post partita a Dazn. “Loro non hanno rubato nulla. Noi siamo partiti bene ma poi hanno preso il centrocampo. Dopo il pareggio eravamo dentro, c’era forse un fallo non fallo su Mario Rui sul gol del 2-1, poi il terzo è stato simile. Abbiamo alcune colpe, mi dispiace per il pubblico e per la squadra, che aveva avuto il giusto atteggiamento“.