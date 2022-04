Onore a Procida, capitale italiana della cultura

Oggi si è inaugurato il grande evento. Partita la parata guidata da attori e studenti

Con lo spettacolo Moby Dick messo in scena dal Teatro dei Venti si è inaugurata oggi Procida 2022, capitale italiana della cultura. A piazza Marina Grande, alle 16.30 in punto, il coro composto dai piccoli alunni dell’istituto scolastico Capraro ed i componenti del coro San Leonardo sono entrati in scena seguiti dagli attori della compagnia che hanno dato vita alla rappresentazione teatrale vincitrice del premio Ubu per il miglior allestimento scenico davanti a centinaia di spettatori, molti giunti anche dalla terraferma.



Alle 18 è partita la parata che, con in testa gli attori scesi dal palco che ha attraversato le vie del centro dell’isola flegrea con la partecipazione di una banda musicale e di una scuola di teatro locale oltre che di diversi artisti isolani