Il Benevento regola il Genoa

Al Vigorito i sanniti si impongono 2-0, con reti di Roberto Insigne e Sau su rigore

Il Benevento regola 2-0 il Genoa al Vigorito, nel match della 13esima. E coglie 3 punti importanti. Sblocca Roberto Insigne, con un diagonale di sinistro nel primo tempo. Raddoppia nel finale Sau dal dischetto, freddo nel trasformare il penalty, dopo aver subito fallo in area da Masiello. I sanniti salgono a 15 punti, a +8 dalla zona retrocessione.

BENEVENTO-GENOA 2-0 (0-0)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 7; Letizia 7, Glik 6, Tuia 6 (35’st Foulon 6), Barba 6; Hetemaj 6, Ionita 6, Improta 6.5; Insigne 7 (29’st Tello 6), Caprari 5.5 (34’st Sau 7); Lapadula 6 (34’st Di Serio 6). In panchina: Pastina, Dabo, Viola, Del Pinto, Moncini, Manfredini, Lucatelli. Allenatore: Inzaghi F. 6.5 Genoa (4-4-2): Perin 6; Goldaniga 5.5 (30’st Zappacosta 6), Bani 5.5, Masiello 5.5, Czyborra 5.5 (13’st Criscito 6); Ghiglione 6, Lerager 6, Sturaro 5.5 (13’st Radovanovic 6), Pjaca 5.5; Destro 5.5 (27’st Scamacca 6), Shomurodov 6 (13’st Pandev 6). In panchina: Melegoni, Badelj, Rovella, Behrami, Zajc, Zima, Paleari. Allenatore: Maran 5.5

Arbitro: Giua di Olbia 6

Reti: 12’st Insigne, 44’st Sau (rigore)

Note: giornata nuvolosa, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Bani, Caprari, Goldaniga, Masiello. Angoli: 6-5 per il Benevento. Recupero: 1′; 4′