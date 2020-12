Al Vigorito 1-1 nell’anticipo del turno infrasettimanale: Schiattarella risponde a Immobile

Il Benevento blocca la Lazio sul pari, nell’anticipo della 12esima giornata, turno infrasettimanale, disputato al Vigorito. A sbloccare il derby degli Inzaghi, fratelli contro in panchina, è una zampata di Immobile. Il bomber laziale trasforma al volo un cross da destra, anticipando la difesa sannita. Allo scadere della prima frazione, però, il Benevento pareggia. A realizzare, su sviluppo del calcio d’angolo, è Schiattarella con un sinistro al volo. È il primo gol in A del centrocampista, e vale un punto prezioso per i giallorossi.

BENEVENTO-LAZIO 1-1

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6, Tuia 5.5 (1′ st Foulon 6), Glik 6.5, Barba 6; Hetemaj 6 (36′ st Di Serio sv), Schiattarella 6.5, Ionita 5.5; Insigne 6 (16′ st Improta 6), Caprari 6.5 (36′ st Dabo sv), Lapadula 6 (26′ st Iago Falque 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Tello, Viola, Sau, Pastina. Allenatore: Filippo Inzaghi 6

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (14′ st Patric 6), Hoedt 6, Radu 6 (35′ st Caicedo sv); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6.5, Escalante 6 (35′ st Cataldi sv), Luis Alberto 5.5 (35′ st Pereira sv), Marusic 6; Correa 5.5, Immobile 7. In panchina: Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Anderson, Parolo, Czyz, Moro. Allenatore: Simone Inzaghi 6

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6

Reti: 25′ pt Immobile, 45′ pt Schiattarella

Note: serata serena; terreno in buone condizioni. Ammoniti: Tuia, Lapadula, Luiz Felipe, Patric. Espulso: Schiattarella, al 48′ st, per gioco pericoloso. Angoli: 8-4 per la Lazio. Recupero: 0′; 4′