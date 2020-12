‘L’inverno dentro’ è il nuovo singolo del cantautore Mauro Tummolo dedicato a chi anche per un attimo si sente solo.

‘L’inverno dentro’ è il nuovo singolo dell’artista Mauro Tummolo, pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica Bit & Sound Music.

Il brano è dedicato a chi, anche solo per un attimo, si sente solo. L’artista parla di un mondo paralizzato oltre alla pandemia anche dalla solitudine che ogni giorno proviamo a combattere per via delle distanze e di questo sogno dove tutti noi immaginiamo di riprendere la vita da dove l’avevamo lasciata.

La neve (citata nel brano) è quel simbolo per eccellenza della purificazione e dell’inverno, ma anche della gioia e della pace, pronta a darci quel sollievo insperato e a condurci in quegli abbracci a cui eravamo abituati.

L’idea del brano è recente e si è sviluppata rapidamente, malgrado tutte le difficoltà di questo periodo che sono state uno stimolo in più per reagire e condividere le emozioni del prossimo Natale; hanno collaborato alla realizzazione Andrea Sandri coautore del brano e l’arrangiatore Fabrizio Frangione.

Disponibile online in streaming e download. https://fanlink.to/linvernodentro



BIO:

Mauro Tummolo è un cantautore lucano con un carattere forte e determinato.

Incontra la musica da piccolo a 8 anni e prosegue con le sue tante esperienze, tra lo studio e le esibizioni scolastiche.

Crescendo partecipa a vari festival e stage dapprima come interprete, poi scrivendo musica e parole per le sue canzoni!

La prima grande esperienza arriva nel 2010, quando partecipa vincendo il programma televisivo ‘’Stasera è la tua sera’’ su Rai Uno.

Il 2015 è l’anno del suo debutto discografico con il brano ‘’Come te’’.

Prosegue nel 2016 pubblicando il singolo ‘’Volevo solo dirti’’ che presenterà anche qualche anno dopo, nel 2018, al Contest “Promuovi la tua Musica” arrivando tra i primi 3 finalisti.

Nel febbraio del 2017 esce con il brano “Fly” un singolo scritto dal compositore Andrea Amati e poi nell’ estate dello stesso anno con ”Differenze’.

Nel 2017 è anche ospite in Piazza al Capodanno di Venosa (PZ) in gemellaggio con Maratea, trasmessa su Rai Uno.

Sempre molto attivo sia in studio che live, uscirà con il brano “Un’altra storia” scritto da Massimo Tornese, con Dany Tee pubblica il singolo “I love your life” impreziosito dalla voce della piccola Chiara Tummolo, nipote di Mauro. In featuring invece i brani ’’Ryanair”e “Resterò” in feat con ALFY KAIBA

Di questo album faranno parte anche ‘’Tutta la notte’’ uscito a luglio 2018 che conta già oltre 150.000 ascolti su Spotify e “Pianeti Diversi” (115.000 streams).

Tra le esperienze all’estero più rilevanti la partecipazione nel 2019 al Programa TVJOY Cesko Slovensko Ma Talent(Bratislava)

A Marzo 2020 un bel successo con il brano “Certe Promesse” (110.000 streams), che presenterà ad Agosto 2020 tra i finalisti al Premio Nazionale ‘‘Palco d’Autore” all’Arena del Mare di Salerno.

Si contano all’attivo oltre 250 live sia in Italia che all’estero negli ultimi anni, Mauro con la sua Band, tutta made in Basilicata, ha portato sui palchi oltre le sue canzoni anche coverv dei Modà, Nek, Renga, Pezzali, Thegiornalisti, Ultimo e Fabrizio Moro. Tra le collaborazioni e Open Act : Marco Carta, Maria Nazionale, Modà, The Kolors, Neri per Caso, Maldestro, Erica Mou.

Nel dicembre 2020 firma con l’etichetta “Bit & Sound Music” ed il produttore discografico Tino Coppola, parte subito un nuovo progetto con l’uscita del singolo “L’inverno dentro” che anticipa anche l’album a cui l’artista sta lavorando con molta pazienza e dedizione insieme a tutto il suo team.