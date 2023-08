I nuovi acquisti ufficializzati dalla Salernitana

De Sanctis senza sosta nella settimana di ferragosto. Sbloccate tre trattative e ufficializzato l’arrivo di nuovi calciatori: il centrocampista Legowski e i due attaccanti Trivante Stewart e Ikwuemesi in attesa di Martegani, Soulè e Facundo Gonzales

I nuovi acquisti della Salernitana

L’arrivo dei tre nuovi acquisti è stato ufficializzato tra le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 agosto 2023 sul sito dell’ U.S. Salernitana 1919.

Settimana calda quella di Ferragosto per Morgan De Sanctis. Il Direttore Sportivo della Salernitana è riuscito, sottotraccia, a sbloccare tre trattative. Quindi, dopo l’arrivo del portiere Costil e i riscatti di Pirola, Dia e Candreva, alla corte di mister Sousa si aggiungono il centrocampista polacco Mateusz Legowski e i due attaccanti Trivante Vicent Stewart, giamaicano e il nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi.

Il primo dei tre acquisti ufficializzato: Mateusz Legowski

Il centrocampista Mateusz Legowski, classe 2003, arriva alla Salernitana a titolo definitivo dal Pogon Szczecin. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione di rinnovo per 1 anno. Indosserà la maglia numero 99. Nato a Brodnica in Polonia il 29 gennaio 2003 (20 anni); gemello di Lukazs che milita nell’Olimpia Elblag. È alto 1,81 metri. Il suo ruolo naturale è quello di mediano ma può ricoprire anche quello di centrale e trequartista. Il suo piede preferito è il destro. In carriera ha segnato 8 reti ed effettuato 10 assist.

Queste le dichiarazioni del centrocampista durante la presentazione:

“Sono molto felice di essere qui e di aver firmato per la Salernitana. La città e la squadra sono molto belle. Ho già conosciuto i miei compagni nello spogliatoio. Sono stati molto gentili e disponibili ad aiutarmi. Prima di tutto voglio aiutare la squadra il prima possibile. Farò del mio meglio e cercherò di aiutare la squadra a esprimere un bel gioco e centrare l’obiettivo. La serie A è un campionato davvero difficile uno dei cinque più importanti. Perciò sono davvero molto felice di essere qui in Italia. Come ho già detto voglio aiutare la squadra a diventare sempre più forte cercando di realizzare tanti gol e assist. Qui ho la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità e spero in questo modo di arrivare alla convocazione in prima squadra della Nazionale polacca. Farò il massimo! Forza Salernitana”.

I nuovi acquisti ufficializzati dalla Salernitana: Mateusz Legowski

L’attaccante giamaicano Trivante Vicent Stewart

L’attaccante giamaicano Trivante Vicent Stewart classe 2000, arriva in granata a titolo definitivo dal Mount Pleasant F.C.. Il calciatore si è legato al club salernitano fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per 1 anno. Indosserà la maglia numero 19. Nato a Spanish Town in Giamaica il 22 marzo 2000 (23 anni). Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale. In carriera ha segnato 30 reti e collezionato 66 presenze. Ha vinto una Jamaican Champions e giocato 3 volte con la Nazionale Giamaicana.

Già nel pomeriggio di ieri l’attaccante giamaicano ha svolto allenamento atletico individuale e da ieri è a disposizione di mister Sousa. La speranza è di poter essere convocato domenica per la sfida con la Roma.

Ecco le dichiarazioni del giamaicano, secondo dei tre acquisti ufficializzato:

“Essere qui è una sensazione bellissima. Ho sempre sognato di raggiungere un traguardo così importante. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione del mister. La mia caratteristica principale in campo è non mollare mai. Ascolterò le parole del mister e seguirò le sue indicazioni attentamente. So che la serie A è un campionato molto difficile. L’Italia è molto lontana dal mio Paese ma è un posto fantastico. Sono molto felice di essere qui. Spero di rendere felici e orgogliosi i tifosi della Salernitana. Mi aspetto tanto da questa esperienza, sono convinto che per me il meglio deve ancora venire e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Il mio obiettivo principale è fare quello che vuole il mister seguendo le sue indicazioni e fare il massimo per aiutare la squadra. I tifosi della Salernitana sono molto passionali e non vedo l’ora di incontrarli allo stadio. Il mio messaggio per i tifosi della Salernitana è: Vi renderò molto felici!”

I nuovi acquisti ufficializzati dalla Salernitana: Trivante Vicent Stewart

Il terzo dei tre nuovi acquisti: il nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi

L’attaccante nigeriano Chukwubuikem Ikwuemesi, classe 2001, arriva all’ombra dell’Arechi a titolo definitivo dal N.K. Celje. Il calciatore si è legato alla Salernitana fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per 1 anno. Indosserà la maglia numero 22. Nato in Nigeria il 05 agosto 2001 (22 anni). È alto 1,95 metri. Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale. In carriera ha realizzato 17 reti e collezionato 57 presenze ed effettuato 6 assist. Il suo piede preferito è il destro.

All’approdo a Salerno, il terzo nuovo acquisto si è presentato così:

“Sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Sono davvero felice di essere un nuovo calciatore della Salernitana. Non importa chi mi ha cercato prima quello che conta è dove sono ora e sono entusiasta di essere qui. Questa è la cosa più importante. Credo di poter migliorare tanto. Conosco i miei punti di forza ma sono consapevole di poter migliorare ancora tanto. L’obiettivo della squadra è restare in serie A, conquistare punti e vittorie. Io sono qui per dare tutto me stesso e aiutare la squadra a centrare l’obiettivo. Sono rimasto molto colpito dai tifosi granata e a loro voglio dire: Sono qui e spero di vedervi presto!”.

I nuovi acquisti ufficializzati dalla Salernitana: Chukwubuikem Ikwuemesi

La strategia della società per ulteriori acquisti

Questi i tre nuovi acquisti conclusi, in settimana, da Morgan De Sanctis. Il Direttore Sportivo ha così risposto alle dichiarazioni del mister portoghese che lamentava carenze di organico. La rosa attualmente è stata ampliata. Si attendono ancora altri arrivi come quello del centrocampista Martegani, già in città ma ancora in attesa del passaporto comunitario.

Inoltre, le piste che potrebbero portare in granata sia Soulè che Facundo Gonzales dalla Juventus restano ancora aperte.

Forse è ancora possibile attendersi qualche altro colpo segreto del Direttore De Sanctis.

È chiaro che la linea tracciata dalla Società è quella di investire su giovani talentuosi e di prospettiva. Così da consolidare nel tempo anche il patrimonio societario con giocatori di proprietà. Si prenda come esempio club come l’Udinese, il Sassuolo e l’Atalanta.