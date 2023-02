Due reti e l’astuto Immobile arena i granata

La Salernitana ancora ferma al porto; a nulla è servito il cambio del timoniere alla guida della nave granata

All’Arechi di Salerno, oggi domenica 19 febbraio 2023, Salernitana–Lazio 0-2

L’astuzia di Immobile e la caratura tecnica della compagine laziale costringono la Salernitana a restare arenata in bassa classifica a +4 punti di vantaggio dalla terz’ultima Verona, uscita sconfitta dalla sfida di stasera contro la Roma di Mourinho.

Momento delicatissimo per la squadra del presidente Iervolino che dovrà contare sull’esperienza del tecnico portoghese e sulla volontà dei calciatori nel credere che è possibile raggiungere un’auspicata permanenza in massima serie per il secondo anno consecutivo.

Volontà che per la verità, per buona parte del primo tempo, si è anche vista in campo considerato che la Lazio non è riuscita ad imbastire e finalizzare azioni pericolose.

All’Arechi Paulo Sousa schiera un 3-4-2-1 preferendo Sepe all’esperto Ochoa tra i pali, Bronn, Daniluc, Pirola terzetto difensivo, in mediana Candreva, Coulibaly, Cringoj, Bradaric, terzetto offensivo composto da Bonazzoli e Vilhena ai lati a supporto di Piatek.

La Lazio a sole due lunghezze dalla zona Champions scende in campo con il classico 4-3-3 schierando Provedel tra i pali, linea difensiva a quattro con Marusic, Patric, Casale, Hysaj, centrocampo Vecino, Cataldi, Luis Alberto, in avanti Immobile supportato da Felipe Anderson e Pedro.

Primo tempo frizzante ma con poche occasioni da gol su entrambi i fronti.

I granata molto ben disposti in campo e con la giusta concentrazione sembrano aver imbroccato la giusta rotta.

Unica azione degna di nota al 27′ quando Vecino smarcatosi in area avversaria tira a rete ma è decisiva la deviazione di Daniliuc che salva la sua porta.

Nella seconda frazione la Lazio aumenta il ritmo di gioco ma la compagine salernitana, fin qui, mantiene la giusta concentrazione e riesce a contenere gli assalti avversari.

La partita si sblocca al 60‘ quando, a pochi secondi dalla seconda sostituzione granata, Kastanos entra per uno stanco Bonazzoli, Marusic approfitta di una disattenzione dei salernitani che lasciano un vuoto sulla sinistra, il laziale sfrutta l’occasione nel migliore dei modi lanciandosi indisturbato verso l’area avversaria e servendo, in modo impeccabile, Immobile che piazzatosi in posizione favorevole sul secondo palo appoggia facilmente in rete di sinistro.

La Salernitana perde la testa ed in campo riemergono le stesse problematiche già viste nelle ultime partite: errori tecnico tattici, scarsa concentrazione e condizione atletica carente.

Infatti, al 69′ c’è il gol del raddoppio laziale ad opera di un astuto Immobile che si procura un calcio di rigore scaturito da un indecisione difensiva tra Pirola e Sepe.

L’attaccante anticipa in velocità i due facendosi travolgere dal portiere granata in uscita e furbamente toccando per primo la sfera.

L’arbitro rivede l’episodio al VAR è concede il rigore in quanto Sepe non era entrato in possesso della palla.

Dal dischetto Immobile non fallisce e calcia verso l’angolo basso sulla destra, Sepe intuisce ma nulla può, palla in rete.

Allo scadere del secondo tempo c’è anche il secondo rigore per i laziali, strattonata ingenua di Bronn in piena area ai danni di Cancellieri diretto a rete.

Bronn, non contento, appone la ciliegina sulla torta e si fa espellere per doppie proteste con doppia ammonizione.

Dal dischetto Felipe Anderson viene ipnotizzato dal portiere granata che respinge il pallone il quale ritorna sui piedi dell’attaccante che tira fuori.

L’incontro dopo 4 minuti di recupero si conclude a favore della Lazio che vince per 2-0 posizionandosi a 42 punti in classifica.

La Salernitana, invece, resta ancorata a 21 punti in una zona molto pericolosa.

Il tecnico portoghese ha il delicato compito di risollevare la compagine salernitana dalla palude dei bassifondi dell’attuale classifica ma dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei calciatori e sulla condizione fisica considerato tutto quello che anche oggi si è visto in campo.

Importante, per iniziare a raccogliere punti, la prossima sfida per la Salernitana che domenica 26 febbraio alle 15:00, ospiterà in casa il Monza reduce dalla sconfitta nel derby con il Milan.

La Lazio, invece, ospiterà all’Olimpico, lunedì 27 febbraio alle 20:45, la Sampdoria reduce dalla sconfitta di ieri contro il Bologna.

Sito Web Salernitana: https://www.ussalernitana1919.it/