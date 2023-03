De Laurentiis: “Spalletti resterà al Napoli”

L’annuncio dal palco del premio Bearzot

“Luciano Spalletti resterà al Napoli”. Lo ha detto il presidente della Ssc Napoli, Aurelio de Laurentiis, parlando dal palco del premio Bearzot al Maschio Angioino di Napoli.



“Spalletti – ha aggiunto – è stata una felice intuizione, che ho dovuto depistare, il problema del calcio è che voi giornalisti non vi fate i fatti vostri. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e lo andai a trovare in uno di quegli immensi grattacieli, e per la seconda volta, perché gli avevo già chiesto di venire da noi prima che andasse alla Roma, si presentò a via XXIV Maggio con un cappello, pensavo fosse un tifoso. Mi disse “non posso venire”.

“Presi Sarri, non feci male. Se le regole del calcio fossero diverse lo scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato. Sono andato a trovarlo, gli ho detto: senti Luciano ho un grosso problema, se non si dovesse sentir bene bisogna che tu venga. No presidente, vengo a giugno. Gli strappai un sì, se fosse accaduto sarebbe venuto. Un po’ accigliatamente mi disse va bene. Credo di essere un gentiluomo, non ho voluto segare il precedente allenatore, forse sarei andato prima in Champions se l’avessi fatto. Per depistarvi passai per Allegri che venne per 4 volte a farmi lezione di calcio, poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre. Però – ha concluso de Laurentiis – anche in quell’anno poteva accadere qualcosa di diverso se le cose fossero un po’ più lecite”.