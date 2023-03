Salerno, al Ridotto “Tre sogni in affitto”

Ultimo appuntamento al tempio della comicità con la compagnia “Le ombre”

Che Comico, ultima fermata. La stagione ideata dalla Gv Eventi ed in programma tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno volge al termine.

L’ultimo appuntamento, sabato 25 e domenica 26 marzo, è affidato alla Compagnia Le Ombre con Tre sogni in affitto. Lo spettacolo, scritto e diretto da Gianni D’Amato, da un’idea di Mauro Collina, è una storia come tante, una storia di oggi. Un futuro incerto e un sogno irrealizzabile in una cornice dai toni farseschi e favolistici.

Gli autori

Collina e D’Amato, con questo testo, denunciano la difficoltà del mestiere dell’attore, ma lo fanno con il sorriso sulle labbra e con un occhio alla tradizione napoletana.

Tra i due protagonisti e il sogno del teatro ci si mette la scaramanzia, uno specchio rotto e la comparsa di tre fantasmi. Scherzi e classici doppi sensi, della più antica e apprezzata scuola del teatro napoletano, fanno da sfondo ad uno spettacolo con un messaggio dal gusto amaro: di teatro si muore.

Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21:15 e domenica alle 19:00.

Per informazioni e prenotazioni: 089 23 39 98 oppure 327 493 46 84 – –►oppure online

Lo spettacolo

In un piccolo monolocale della periferia romana, due ragazzi, gli stessi autori che ritroveremo in scena, appena trasferitisi dal Mezzogiorno, cercano di districarsi nel difficile mondo dello spettacolo. Ma Roma è cara e devono fare i conti con bollette e regolare sostentamento. Da aspiranti attori passano a lavorare come bibliotecario l’uno e losco rappresentante (di che cosa non è ben chiaro) l’altro.