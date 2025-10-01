Champions League, il Napoli torna a sorridere: De Bruyne e Højlund piegano lo Sporting Lisbona 2-1

gli azzurri portano a casa una vittoria meritata, frutto di solidità, qualità e spirito di sacrificio

Prima vittoria stagionale in Champions League per il Napoli di Antonio Conte, che batte lo Sporting Lisbona 2-1 al termine di una gara ben giocata e condotta con personalità, nonostante le numerose assenze. Decisiva la coppia De Bruyne-Højlund, autentico fulcro della manovra offensiva azzurra: due assist del belga e altrettante reti del centravanti danese firmano il successo partenopeo.

Il Napoli parte forte, prende subito il controllo del gioco con un atteggiamento propositivo e una manovra avvolgente, cercando di aggirare l’ordinata difesa portoghese. Conte schiera Milinković-Savić tra i pali e ritrova Spinazzola sulla corsia destra al posto dello squalificato Di Lorenzo. Sulla fascia opposta, invece, McTominay fatica a entrare nel vivo del gioco.

Il gol del vantaggio arriva al 35’ del primo tempo e nasce da un contropiede fulmineo: De Bruyne recupera palla nella propria area e si invola centralmente, servendo in profondità Højlund che brucia Inácio in velocità e batte Rui Silva con un preciso rasoterra.

Nella ripresa lo Sporting alza il baricentro e prova a reagire, ma il Napoli regge bene. L’equilibrio si spezza per un’ingenuità di Politano, che stende Araujo in area: rigore trasformato da Suárez per l’1-1. Conte corre ai ripari inserendo Neres e Lang, e la squadra ritrova brillantezza.

Al 79’, ancora De Bruyne pennella dalla sinistra per Højlund, che svetta su Rui Silva e di testa firma il 2-1 definitivo. Nel finale, Milinković-Savić salva il risultato con un intervento miracoloso su Hjulmand, blindando tre punti pesanti per la corsa agli ottavi.

Nonostante il brivido finale, gli azzurri portano a casa una vittoria meritata, frutto di solidità, qualità e spirito di sacrificio. La firma è quella del nuovo tandem d’oro: De Bruyne e Højlund, sempre più protagonisti della gestione Conte.

