Canale5, domani il match di Champions League ‘Napoli-Barcellona’

In esclusiva in chiaro il match d’andata degli ottavi di finale

Domani, martedì 25 febbraio, su Canale 5 alle 21 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro il match d’andata degli ottavi di finale ‘Napoli-Barcellona’. In diretta dal San Paolo di Napoli andrà in scena la super sfida tra gli azzurri di Rino Gattuso e i blaugrana trascinati dal fenomeno Messi. Alle 20, su Canale 20, ‘Pressing Champions League anteprima’ con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e Ciro Ferrara. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. Inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 26 febbraio, in seconda serata su Italia 1, con ‘Pressing Champions League’. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di ‘Lione-Juventus’ e di ‘Real Madrid-Manchester City’. Inoltre, giovedì 27 febbraio, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda ‘Pressing Champions League Highlights’ con il meglio di tutte le quattro partite giocate martedì e mercoledì.