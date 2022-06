Calcio, silurato il direttore sportivo della Salernitana

Per la successione circolano tanti nomi: da Sean Sogliano a Gianluca Petrachi, passando per Mauro Meluso.

Clamoroso. Il direttore sportivo Walter Sabatini e la Salernitana si separano poche settimane dopo aver raggiunto una delle una delle salvezze più entusiasmanti degli ultimi anni. Il dirigente granata non avrebbe digerito l’ammontare delle somme garantite ai procuratori in ottica mercato. Il rinnovo del contratto, sembrava essere una mera formalità. Alle 14:37 è arrivata la conferma di quanto trapelato in mattinata: “L’Us Salernitana 1919 e il direttore sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023″, la nota diffusa dal club che ha ringraziato il dirigente “per il lavoro svolto e l’impegno profuso”, augurandogli “le migliori fortune professionali”.



Sabatini, intercettato da Sky alla stazione ferroviaria di Milano, è apparso visibilmente amareggiato per il divorzio. “Sono cose di calcio, diatribe normali: dipende da come si sviluppano – ha spiegato – Ci sono abituato. ‘Arrivederci e buona fortuna’, ci siamo lasciati così. Ora? Mi cercano in diversi“.



Per la successione del Direttore Sportivo circolano tanti nomi: da Sean Sogliano a Gianluca Petrachi, passando per Mauro Meluso.