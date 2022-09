Calcio, Lazio-Napoli 1-2: azzurri agganciano il Milan in vetta

I gol di Kim e Kvaratshkelia regalano agli azzurri i tre punti, dopo l’iniziale vantaggio dei biancocelesti siglato da Zaccagni

Due gol, segnati da Kim e Kvaratshkelia, regalano agli azzurri la vittoria allo stadio Olimpico contro la Lazio e la conquista temporanea della vetta della classifica in coabitazione con il Milan. Gli uomini di Spalletti hanno ribaltato la partita, dopo l’iniziale vantaggio dei biancocelesti siglato da Zaccagni, e sbancano a Roma per 2 a 1. La squadra di Sarri resta così ferma in classifica a 8 punti