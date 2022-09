Bagno di folla a Milano per comizio di Italia Sovrana e Popolare

Tanta partecipazione per ascoltare i leader nazionali sostenitori della lista

Piazza gremitissima a Milano per il primo comizio dei leader nazionali di Italia Sovrana e Popolare. “Da qui comincia la progressione per dare protagonismo al popolo e tornare in parlamento, oltre che nelle piazze, e mandare a casa chi ci sta portando verso una catastrofe, forse nucleare – spiegano i promotori della lista – caro bollette, gestione pandemica, guerra, sanzioni e ambiente. Tutte le malefatte del Governo Draghi sostenuto da tutti i Partiti (da PD e Lega da M5S a Forza Italia) spesso anche sostenuto da Fratelli d’Italia nella sua finta opposizione – sottolineano ancora i promotori – Italia Sovrana e Popolare è la risposta alla forte richiesta unitaria venuta dalle piazze degli ultimi 2 anni. In 15, tra organizzazioni e Movimenti, ci siamo messi insieme sui punti principali che colpiscono il popolo italiano”.

“Per questo il popolo deve tornare sovrano e decidere se andare dritti verso la fine e la distruzione dell’Italia e forse del mondo, visto la spinta di questi partiti verso la terza guerra mondiale – concludono i promotori – Oppure scegliere di votare per mandarli a casa e tornare ad essere protagonista per decidere il proprio futuro”.