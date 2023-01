Calcio Coppa Italia – Ottavi di finale – INTER-PARMA 2-1

L’Inter evita il flop ai tempi supplementari

Ai quarti grazie a Lautaro e Acerbi

Buffon super a 45 anni

Milano, martedì 10 gennaio 2023 Stadio Giuseppe Meazza.

Non bastano 45 minuti ai nerazzurri per avere la meglio sui ducali che hanno ben figurato uscendo a testa alta dalla competizione. Grazie a una prestazione super da parte di Buffon, nonostante le sue 45 primavere, e a un bellissimo goal, al 38′, di Juric, subentrato all’infortunato Man, il Parma chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0, sfiorando addirittura il raddoppio nel finale con Benedyczak. Unica azione, degna di nota, per l’Inter al 23′, con Gagliardini che conclude sul fondo dal limite dell’area.

Alla ripresa l’Inter fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Buffon. L’ingresso di Dzeko e Di Marco cambiano l’esito della partita. Il pareggio arriva all’88′, Asllani cerca con un lancio Dzeko, sull’anticipo il difensore ducale Balogh respinge la palla nei pressi di Lautaro che calcia subito in porta e complice la deviazione di Osorio beffa e impedisce al 45nne portiere ducale la parata, gonfiando così la rete avversaria. Raggiunto il pareggio l’Inter prova con Dzeko e Lautaro a ribaltare il risultato ma Buffon è in forma strepitosa e nega il goal del vantaggio.

Nel primo tempo supplementare il Parma si rende pericoloso con Camara e Hainaut ma è Acerbi a cambiare l’esito dell’incontro al 110′, firmando, con un colpo di testa, il goal che vale il passaggio del turno. L’Inter batte il Parma 2-1 alla fine di 120 minuti e si aggiudica il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia.

Affronterà la vincente della sfida tra Atalanta e Spezia che si giocherà giovedì 19 gennaio alle ore 15:00.