Addio Alfredo Pigna, storico volto napoletano dello sport Rai

Il giornalista aveva 94 anni. Condusse la Domenica Sportiva, celebri le sue telecronache di Sci alpino, dove cantò le gesta della “valanga azzurra”

Se ne è andato a 94 un altro storico volto dello sport Rai. Alfredo Pigna, nato a Napoli nel 1926, fu il cantore della “valanga azzurra” di sci, e conduttore della Domenica Sportiva. A comunicarne la morte il collega Franco Zuccalà con un post su Facebook. Un gentleman partenopeo del giornalismo, Pigna rimase orfano di guerra a 14 anni e si laureò in legge. Per mantenersi agli studi faceva lo scaricatore nella Napoli occupata dalle truppe alleate. Lavorò a Milano Sera, al Corriere della Sera, al Corriere d’Informazione e fu vice direttore alla Domenica del Corriere diretta da Guglielmo Zucconi. Entrò in televisione e guidò la Domenica Sportiva fino al 1974, lasciandola con una media-record di 9 milioni e 500 mila spettatori a puntata. Seguì tutti gli eventi sportivi più importanti (Olimpiadi, Mondiali, Giri d’Italia, Coppe America di vela). Da inviato del Tg1 e del pool sportivo diventò anche telecronista di sci. I trionfi di Paoletta Magoni e Alberto Tomba sono stati da lui raccontati. Fu richiamato poi a condurre la Domenica Sportiva. Ma Pigna fu pure sceneggiatore, scrittore, aprì un sito internet per raccontare la sua vita dedicato alla moglie, ai figli, ai nipoti.