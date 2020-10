Saues: “Covid, misure inutili senza controlli”

L’allarme del Consiglio nazionale dell’Area Psicosociogiuridica del Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitari

L’avvertimento è chiaro. Nessuna nuova misura contenitiva della diffusione del contagio da Covid-19 potrà rivelarsi veramente utile se non sarà accompagnata da adeguate misure di vigilanza sulla corretta applicazione. Lo sottolinea il Consiglio nazionale dell’Area Psicosociogiuridica del Saues, convocato dal referente Domenico Casillo, presso la sede del Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria a Roccarainola.

Con l’apprezzamento per gli sforzi che le istituzioni nazionali, regionali e comunali stanno profondendo nel contrasto alla diffusione del coronavirus, il Consiglio dell’Area Psg, costituita da rappresentanti dei settori della vita professionale e sociale per offrire il proprio contributo tecnico e culturale per la crescita del Paese, ha tenuto a rimarcare, col referente dell’Area, col Coordinatore nazionale del Saues e il Presidente del Saues, rispettivamente Domenico Casillo, Benedetto Pepe e Paolo Ficco, la necessità di “una maggiore vigilanza da parte di tutte le Forze dell’Ordine, Esercito compreso, negli spazi pubblici aperti e chiusi, per scongiurare un nuovo lockdown”.

“Nessuna misura può essere davvero efficace senza adeguati controlli”, sottolineano Casillo, Pepe e Ficco che già nella riunione dell’Area del 17 ottobre scorso avevano auspicato “l’eliminazione di ogni residuo di vita notturna di carattere ricreativo e ludico”.