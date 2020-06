Napoli, Cisl trasporti: “Aggrediti due dipendenti Anm”

Le vittime hanno presentato denunce alla Polizia

Brutto episodio stamattina negli uffici direzionali di Anm in via Giovambattista Marino. “Un utente, che aveva prenotato per realizzare la pratica di accesso alla ztl, si è presentato senza libretto di circolazione e documento d’identità: al rifiuto dell’addetto di Anm, ha aggredito il vigilantes e lo stesso dipendente con spintoni e schiaffi”, denuncia la Fit Cisl Campania. “Si tratta dell’ennesimo episodio inaccettabile di violenza ai danni dei lavoratori di Anm. Il vigilantes ha avuto 7 giorni di prognosi, 5 giorni il dipendente. La polizia è risalito all’identità dell’utente, denunciato dalle vittime dell’aggressione. Ci auspichiamo che la giustizia faccia il proprio corso contro questa azione nettamente ingiustificata. Ai lavoratori va la nostra massima vicinanza e solidarietà”, dichiarano il segretario Generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella e il Coordinatore Regionale aggiunto del Tpl Luca Possemato.