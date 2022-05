Napoli, disoccupati manifestano davanti al Consolato USA:”zero spese militari, il lavoro ai proletari”

Esposto uno striscione di 20 metri

I disoccupati e le disoccupate napoletani ancora in piazza contro la guerra imperialista, le spese militari e per rivendicare lavoro e salario. Duecento senza lavoro aderenti al Movimento 7 Novembre hanno organizzato un presidio di lotta davanti al Consolato Americano in via Caracciolo. Esposto uno striscione di 20 metri con la scritta: “Zero militari, il lavoro ai disoccupati”.

“Il modo migliore per fermare la guerra è lottare qui contro i padroni di casa nostra” – hanno sottolineato i disoccupati.