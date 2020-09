Napoli, 2 mila persone per Salvini. Il leader del carroccio: “De Luca promette fritture di pesce e raccomanda i suoi autisti”

Nonostante la presenza dei centri sociali non ci sono stati scontri o momenti tensione

Duemila persone hanno partecipato a Napoli, in piazza Matteotti, alla manifestazione indetta dal centro destra alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini e del candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro. Sul palco presenti i 50 candidati al consiglio regionale. “Alla rabbia rispondiamo con sorrisi, passione, coraggio e idee”- ha detto Salvini nel corso della manifestazione. Tantissime persone hanno accolto il segretario del Carroccio e nonostante contro-manifestazione indetta dai Centri sociali non ci sono stati scontri né momenti di tensione con le forze dell’ordine che hanno blindato non solo la piazza, ma anche il centro della città, transennando e bloccando gli accessi. Salvini ha sferrato un duro attacco politico al governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Se vuoi fare strada in regione Campania la raccomandazione devi andare a chiederla a De Luca. Qui c’è tanta disoccupazione ma quando si trattava di assumere i suoi autisti lo faceva in fretta e quando si trattava di promettere fritture di pesce per mandare il figlio in Parlamento lo faceva in fretta” – ha detto il Salvini, durante il suo intervento al comizio a piazza Matteotti.