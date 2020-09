Poker al Pescara, il Napoli cerca la formula

Prima amichevole stagionale al San Paolo: nel 4-0 a segno Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Bene l’ex Spal, Osimhen non brilla

Prima uscita in amichevole al San Paolo, e il Napoli trova un poker col Pescara. Gli azzurri rifilano un 4-0 agli abruzzesi, ma il cantiere è ancora aperto. I gol di Zielinski e, nella ripresa, Ciciretti, Mertens e Petagna. Proprio il centravanti ex Spal è parso subito inserito, propiziando anche la seconda e terza rete, grazie a due assist. Per il resto, il Napoli pare ancora in cerca della formula giusta. Nel primo tempo, si è rivisto il 4-3-3. Nel secondo, spazio al 4-2-3-1. Non brillante, rispetto alle precedenti uscite, la prova di Osimhen.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)