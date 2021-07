Medici convenzionati nelle Asl, sit-in del Saues sotto Palazzo Chigi

Mercoledì la manifestazione per chiedere che il Governo sostenga il passaggio dei professionisti di emergenza territoriale-118 nei ruoli delle Aziende sanitarie

Ad annunciarlo è il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “Mercoledì prossimo saremo sotto Palazzo Chigi a chiedere che il Governo sostenga il passaggio dei medici convenzionati di emergenza territoriale-118 nei ruoli delle Asl e che quindi consenta espressamente alle Aziende sanitarie la possibilità, risorse permettendo, di bandire concorsi riservati a questi professionisti per il loro passaggio alla dipendenza”.

Per Ficco “è necessario dare corpo all’ampia disponibilità espressa dal ministero della Salute in occasione della manifestazione del 4 giugno scorso”.

“Ringraziamo tutte le forze politiche che a vario titolo sostengono questa battaglia di civiltà – sottolinea Ficco -, ma il tempo del lavoro in convenzione che limita fortemente i diritti di lavoratori che svolgono le stesse mansioni dei loro colleghi dipendenti, esposti agli stessi rischi e con le medesime responsabilità, deve volgere al termine”.

“Lo chiede il senso di equità e giustizia, lo chiede un servizio fondamentale per i cittadini dal quale oramai si registra una fuga in massa verso altri servizi più remunerativi e meno rischiosi, lo richiede un’emergenza sanitaria che sembra non avere più fine”, conclude il presidente del Saues.