Giovani Democratici di Fuorigrotta: Luca Giordano è il nuovo segretario

Il circolo flegreo ha sempre avuto un forte radicamento sul territorio

I Giovani Democratici di Fuorigrotta hanno eletto il giovane Luca Giordano come nuovo segretario. Diciannove anni, studente del Liceo Arturo Labriola, da sempre impegnato nel volontariato, infatti il neo segretario da alcuni anni è volontario della Protezione Civile. Il giovanissimo dirigente dei democratici è anche uno dei relatori del manifesto di Poggibonsi, presentato nell’omonima città, lo scorso 30 ottobre davanti al segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. “Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e che mi aiuteranno in questa esperienza. Mi piacerebbe tantissimo poter aprire il circolo, rendendolo un luogo di aggregazione dove poter educare i giovani alla politica” sono state le prime parole del neo segretario, il quale ci ha tenuto a sottolineare che in questi anni di militanza ha potuto constatare di come il PD sia diverso da come appare presso ai media, ricco di ragazzi volenterosi e soprattutto onesti e capaci. Luca Giordano subentra a Mario Viglietti, studente di medicina, attivo da tempo nel sociale e candidato alla carica di Consigliere Municipale durante le scorse elezioni comunali, non risultando eletto. Viglietti ha ringraziato tutti coloro i quali lo hanno supportato in questi anni, sottolineando di come la politica dia un senso a ciò che facciamo, per questo – prosegue l’ex segretario – dobbiamo riscoprirne la bellezza, anche sentendoci responsabilizzati dal fatto che noi giovani siamo il presente e non solo il futuro.

Al congresso è intervenuto Francesco Forte, candidato alla segreteria dei Giovani Democratici campani, che ha sottolineato l’importanza avuta dalla giovanile in questi anni, soprattutto per gli studenti, attraverso l’abbonamento gratuito per i mezzi pubblici, ma soprattutto ha ribadito l’importanza della formazione politica per poter svolgere al meglio questo servizio per la comunità. Anche Ilaria Esposito, segretaria della giovanile napoletana, era presente e ha sottolineato la vicinanza della segreteria metropolitana a quella fuorigrottese e a tutti i circolo territoriali, che operano ogni giorno nei quartiere per rilanciare l’azione del partito, sottolineando di come l’impegno della giovanile, soprattutto attraverso il sostengo alla mozione di Caterina Cerroni come segretaria nazionale dei GD, sarà quella di diventare un luogo di incontro e di aggregazione per tutti i giovani che si sentono soli e abbandonati dalla politica. All’elezione del nuovo segretario, era presente anche Peppe Balzamo, già Presidente della X Municipalità e Consigliere Comunale, nel suo intervento ha ricordato di come Fuorigrotta abbia sempre avuto una giovanile molto forte, che ha sempre operato per il bene del quartiere. Balzamo ha inoltre ribadito che la politica è sinonimo di comunità e bisogna sempre sottolineare il valore dello stare insieme. Inoltre era presente anche il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Pozzuoli, Leandro Genovese, che ha voluto sottolineare il sodalizio che da tempo lega i Giovani democratici dei Campi Flegrei, ribadendo da sempre la grande cooperazione avuta negli ultimi anni e soprattutto ha annunciato la creazione del Comitato dei Giovani Democratici di Pozzuoli per il No al referendum sul taglio dei parlamentari del prossimo 29 marzo. Negli ultimi anni i Giovani Democratici di Fuorigrotta, hanno cooperato anche con alcune associazioni del territorio e si sono contraddistinti per creare una casa della cultura al posto dell’ex aula bunker di piazza Neghelli. Adesso si apre una nuova fase all’interno della giovanile di Fuorigrotta, chiamata subito ad affrontare la elezioni regionali e comunali, dove inevitabilmente dovrà essere protagonista.