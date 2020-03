Coronavirus, in Campania 6 nuovi casi: 3 a Napoli

Gli altri tamponi positivi rilevati a Sarno, Agropoli e Benevento. Il totale dei contagiati sale a 28

Sono 6 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Campania. Il totale sale quindi a 28. Da quanto si apprende, 3 sono relativi a persone residenti nella città di Napoli. Altri due sono rilevati nel Salernitano, a Sarno (su una donna ricoverata nel locale ospedale, ma residente a Striano) ed Agropoli. Un altro ancora riguarda la provincia di Benevento. La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica oggi sono 80 i tamponi esaminati in laboratorio, presso il centro dell’ospedale Cotugno. Di questi ne risultano positivi 6, per i quali, come da protocollo, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.