Frattamaggiore, cittadini ostaggi nel quadrilatero della “movida selvaggia”

Esposto al comune e alle forze dell’ordine: tra via Roma e via Fiume scooter contromano ad alta velocità e schiamazzi. Pochi giorni fa un ragazzo deceduto per un incidente

A Frattamaggiore, tra via Roma e via Fiume, c’è il “quadrilatero della movida selvaggia”. Così comincia una denuncia di un cittadino, Ciro Zeno, sulla situazione dell’ordine pubblico in zona. L’uomo ha presentato una serie di esposti al comune, alla prefettura, alla polizia di Stato, ai carabinieri e alla polizia municipale. In uno di questi, racconta di essere “stato testimone di una scena dolorosa”. Lo scorso 23 maggio “un giovane ragazzo disteso per terra sanguinante, a seguito di incidente stradale tra scooter”. Dopo alcuni giorni, il ragazzo è deceduto. “Nelle reiterate richieste di aiuto da diversi anni – spiega il residente- denunciamo i gravi pericoli per la pubblica incolumità, derivante dal continuo transito di moto

in contromano a tutta velocità sprezzanti del pericolo per gli inerti cittadini. Auto con il volume della radio ad alto volume, e schiamazzi di ogni genere che violano la materia di disturbo alla quiete pubblica”. Quindi aggiunge: “Per quanto accaduto sabato siamo tutti moralmente responsabili”. Le risposte ancora si fanno attendere.