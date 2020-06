Covid, stampa sino-europea rilancia operazione solidale per Campania

La donazione della comunità cinese è di oltre 15 mila mascherine, 750 tute protettive e 10 mila confezioni di gel disinfettante

La donazione è di oltre 15 mila mascherine, 750 tute protettive e 10 mila confezioni di gel disinfettante per i presidi ospedalieri della Campania, ma sopratutto 3 camere di contenimento biologico destinate alla zona rossa di Ariano Irpino. Approda su “Oushinet” (Il Tempo d’Europa), cioè sul più prestigioso organo di informazione della comunità cinese in Italia e in Europa, l’operazione di solidarietà della comunità Cristiana evangelica cinese rappresentata dal delegato Liang Yangming favore della Campania.

Un iniziativa solidale coordinata da Alessandro Iovino e Davide Lepore, che ha visto la partecipazione di Giovanni Tagliaferri e del presidente di Italy for Christ, Gaetano Sottile.