Coronavirus: negativi al tampone i 14 positivi fermati al casello Napoli Nord. Inutile allarmismo di La7

La notizia diffusa dall’Asl di Caserta

Ieri “La 7” aveva dato la notizia che nei controlli al casello di Caserta, la cosiddetta barriera di Napoli Nord, erano state fermate 53 persone provenienti da fuori regione, di queste 14 erano risultate positive al test rapido. Una notizia che ha prodotto solo inutile allarmismo, tanta tensione e la solita caccia all’untore. Come da prassi alle 14 persone è stato effettuato il tampone faringeo. Oggi sono arrivati i risultati del tampone che è risultato in tutti i 14 soggetti negativo. Risultati diffusi dall’Asl di Caserta, in prima linea, anche per motivi geografici, nell’effettuazione dei testi rapidi alle persone fermate ai caselli autostradali o alle stazioni ferroviarie, spesso di ritorno dal Nord Italia, e trovate dal termoscanner con una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Ricordiamo che c’è una differenza enorme tra i test rapidi e il tampone. Il test infatti viene eseguito con prelievo di sangue e controlla la presenza o meno di anticorpi che vengono attivati dal coronavirus. Il tampone invece stabilisce se è presente o meno il virus.