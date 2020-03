Coronavirus, Napoli: M5s chiede a de Magistris istituzione Banco alimentare

Evitare che emergenza diventi tragedia

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle chiedono alla Giunta De Magistris di istituire un “banco alimentare comunale” per la consegna ai bisognosi di un pacco contenente generi di consumo ogni due settimane.

L’ iniziativa – affermano i consiglieri di M5S Matteo Brambilla e Marta Matano – dovrebbe svolgersi in convenzione con la Caritas, la Protezione civile, e le Onlus benefiche. “E’ un dovere etico intervenire al più presto per evitare che l’emergenza si trasformi in tragedia – affermano i consiglieri di M5S – sono purtroppo tantissime, le persone che si trovano, in questi tempi del tutto simili ad una guerra, a essere privi di mezzi di sostentamento e di beni essenziali L’unica soluzione è che la comunità si faccia carico, verso i più bisognosi di provvedere alle loro esigenze.

Il pacco dovrebbe essere ritirati dagli interessati nelle sedi degli Enti convenzionati o consegnato direttamente presso la residenza”