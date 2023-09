“Destinazione futuro”: il tema della terza edizione che farà da traccia alla tavola rotonda e ai quindici laboratori in programma

In cibum extra, l’evento formativo gastronomico in Campania riprende dalla terza edizione. Il settore della ristorazione ha ripreso a crescere nel secondo trimestre 2023.

Infatti, il fatturato è aumentato del +13,8% (analisi Fipe-Confcommercio). Tuttavia, il mondo food non attrae abbastanza i giovani.

Per esempio, uno studio di mercato dell’Osservatorio InfoJobs ha mostrato che le professioni estive 2023 più richieste sono addetto di sala (primo posto), assistente di cucina (secondo) e cuoco (terzo).

Inoltre, lo chef è al settimo posto, il pizzaiolo al dodicesimo e il pasticcere al quindicesimo.

L’evento formativo

Pertanto, per capire come migliorare la situazione, la terza edizione di In Cibum Extra, l’evento formativo annuale di In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica, invita martedì 3 ottobre 2023 i professionisti della ristorazione, gli addetti ai lavori e i produttori a confrontarsi. Il tema di questa edizione è Destinazione Futuro.

La tavola rotonda con la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni e istituzioni del mondo food

L’evento inizia alle ore 9.00 con una tavola rotonda. Partecipano Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group; Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum; Alessandro Circiello, Media & Public Affairs Federazione Italiana Cuochi; Marta Cotarella, direttrice di Intrecci; Gianluca De Cristofaro, direttore generale di Ambasciatori del Gusto e Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose. Modera Antonio Lucifero.

“Destinazione Futuro”: analizzare le sfide e le opportunità del settore della ristorazione dopo la ripresa post-pandemia

“La pandemia ha messo in evidenza la sfida di trovare personale qualificato nel settore della ristorazione – afferma Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum – Abbiamo ascoltato i nostri allievi e abbiamo capito che il fattore tempo è cruciale per le loro scelte. Infatti, come conciliare la vita privata e il lavoro? Come gestire gli orari e le richieste dei clienti? Per questo motivo, con In Cibum Extra vogliamo offrire una riflessione sul valore “tempo” e proporre ai professionisti del settore nuove soluzioni per una “destinazione futuro” più sostenibile e gratificante”.

I laboratori pratici

Ecco il programma della giornata dedicata alla gastronomia e alla cultura del gusto. Dalle 10.30 si potranno seguire i laboratori che si svolgeranno in diverse sedi: l’auditorium, il laboratorio di pasticceria, di cucina, di panificazione e pizzeria, l’aula futuro e la sala degustazione.

In auditorium si parlerà innanzitutto di cucina di mare con Gianfranco Pascucci, poi di pizza con Francesco Martucci, in collaborazione con Electrolux Professional, successivamente di dolci con Sal De Riso e della nuova edizione di In Itinere – Viaggio tra generazioni, gusti e territori, moderata da Antonella Petitti.

Si chiuderà infine con Cristiano Tomei e il suo show Ad ognuno il suo, in collaborazione con Monograno Felicetti.

La pasticceria

Nel laboratorio di pasticceria si imparerà a preparare bakery con Antonio Chiera, in collaborazione con Petra Molino Quaglia, caffè e aromi con Carmen Vecchione, con Illycaffè, e gelato al cioccolato vegano con Vincenzo Pennestrì, insieme a Valrhona.

La cucina

Con Cristian Torsiello nel laboratorio di cucina si scoprirà invece il valore del tempo e del Parmigiano Reggiano.

Pizzeria e panificazione

Nel laboratorio di pizzeria e panificazione si sperimentaranno dapprima il battilocchio fritto e ripassato al forno con Giuseppe Pignalosa, con Olitalia, poi la pizza in teglia con cereali germogliati con Alessandro Plastina, partner Petra Molino Quaglia, ed infine le diverse declinazioni del pomodoro con Davide Civitiello, con Grangusto.

Le aule e le sale

Nell’Aula Futuro si affronteranno invece i temi della cucina e della pasticceria del “senza” con Maria D’Amico, Riccardo Felicetti, Deborah Morriello e Roberto Tomei, e dell’esperienza di un brand di successo con Franco Pepe e Teo Musso.

A moderare questi incontri è Paolo Vizzari.

Nella Sala Degustazione, in primo luogo, alle 9.00, il welcome coffee sarà un’occasione per assaporare il gusto e la qualità del caffè Illy, leader mondiale nel settore.

In seguito, alle 10.30, il maestro pasticcere Yuri Cestari, in collaborazione con Agrimontana, azienda specializzata in frutta di alta qualità, presenterà la sua creazione di Gelées di frutta innovativa, delle deliziose caramelle gommose realizzate con ingredienti naturali e senza conservanti.

Infine, alle 12.30, il protagonista sarà Teo Musso, fondatore di Baladin, la birreria artigianale che ha rivoluzionato il panorama brassicolo italiano.

Musso racconterà la sua storia e la sua filosofia, accompagnato dall’abbinamento gastronomico di Domenico Iavarone, chef stellato e docente dell’Accademia Intrecci.

La piattaforma digitale “In Cibum”

L’evento è organizzato da In Cibum, una piattaforma digitale dedicata alla formazione e alla promozione della cultura gastronomica italiana. Per partecipare è necessario prenotare sul sito http://www.incibum.it/in-cibum-extra/.

I posti sono limitati, quindi affrettatevi!

L’Accademia Intrecci è una scuola di alta formazione nel settore dell’ospitalità e del food & beverage, fondata dalle sorelle Dominga, Marta e Enrica Cotarella.

La sede si trova a Castiglione In Teverina, un suggestivo borgo medievale nel cuore della Tuscia.

In Cibum Extra è un evento realizzato con il sostegno dei main partner Illycaffè, Electrolux Professional, Monograno Felicetti, Petra Molino Quaglia e Polin Group.