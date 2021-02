Il barista di Draghi: “Ecco cosa prende ogni mattina” – L’angolo stiDraghi

Risolto il fondamentale quesito

Vi starete senz’altro chiedendo cosa ordina Mario Draghi ogni mattina. A risolvere il fondamentale quesito è il Corriere dello Sport, riprendendo l’intervento di Antonino Proietti. Chi è Antonino Proietti? È nientemeno che il barista di Supermario, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. “Abita davanti al mio bar, a Roma, di solito – svela – viene solo a far colazione con cappuccino, senza lattosio e col latte di soia, e cornetto integrale col miele, sempre un po’ riscaldato. Se il premier ‘puccia’ il cornetto? No, no, il premier non intinge il cornetto nel cappuccino, che beve sempre al bancone, visto che va sempre di fretta”. Infatti: il vero zuppone, ormai, sono gli articoli sulla mitologia di Draghi.