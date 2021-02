Sconvolgente rivelazione

“Draghi ama cucinarsi da solo il brasato” annuncia Pino Aretano, come riporta il sito dell’Ansa. Chi è Pino Aretano? Ma nientedimeno che il macellaio del neo premier, in collegamento telefonico a “Un giorno da pecora”. Siamo in attesa di nuove, sconvolgenti rivelazioni su Supermario.