Napoli, scappano tutti da demA: anche Cocifoglia si è dimesso

Non ha lasciato l’incarico in municipalità

Continua la fuga da demA, il partito del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Nelle ultime ore, Marco Cocifoglia, consigliere alla municipalità Chiaia Posillipo ha annunciato le dimissioni dalla segreteria: “Lascio in demA un pezzo importante della mia vita ma soprattutto un pezzo ancora palpitante del mio cuore – scrive Cocifoglia – spero davvero che il progetto iniziale, quello per il quale tanti di noi hanno profuso impegno e dedizione totali, possa recuperare quei connotati originari che oggi si sono appannati, allontanando di fatto tante persone che non avevano chiesto nulla per se stesse, se non l’opportunità di lavorare per migliorare la propria Città“. Dichiarazioni politiche pesanti contro una gestione accentratrice, familistica, poco democratica del partito del sindaco. Un partito che implode. Tanti i militanti arancioni andati via. Tanti i salti della quaglia verso altri lidi e schieramenti politici. Emerge la disastrosa gestione del segretario Enrico Panini. E non solo. E stando ai soliti bene informati, si apprende che si sarebbe frantumato il cosiddetto “cerchio magico” di Greta Fiore, lo pseudonimo su Facebook della professoressa Maria Teresa Dolce, la moglie del primo cittadino. La first lady si sarebbe distinta per la troppa invadenza, l’eccesso di presenzialismo. Comportamenti che avrebbero alimentato divisioni e l’allontanamento di molte persone che credevano nel “laboratorio Napoli”. In una Città normale, la first lady, la moglie del primo cittadino, assume un ruolo sobrio, razionale, adeguato, composto, evitando imbarazzanti fughe in avanti e gli effetti negativi che potrebbero prodursi sul piano politico per il primo cittadino. Cocifoglia (non ha lasciato l’incarico di consigliere della prima municipalità) gestisce, in società con altre persone, un B&B in Via Toledo. Uno dei tanti militanti della “sinistra immobiliare partenopea”. La sedicente sinistra che va di moda oggi.