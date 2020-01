Napoli-Juventus, multati 33 parcheggiatori abusivi al San Paolo

Controlli interforze nei pressi dello stadio di Fuorigrotta

Nel capoluogo campano blitz per contrastare i parcheggiatori abusivi nella zona di Fuorigrotta, in occasione della partita di calcio Napoli-Juventus di ieri sera allo stadio San Paolo. I servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore per la partita hanno incluso uno specifico dispositivo, attuato da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e della Polizia locale, per arginare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel perimetro della struttura sportiva e nelle strade adiacenti. Sono state multate 33 persone poiché sorprese ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore; nei confronti di tre di esse è stato emesso un ordine di allontanamento mentre altre quattro persone sono state denunciate poiché già più volte sanzionate. Sono stati sequestrati 210 euro, provento dell’attività. Tre persone, inoltre, sono state denunciate per contraffazione poiché sorprese a vendere magliette e sciarpe recanti marchi contraffatti.