Napoli: De Magistris lancia Ruotolo, attacca e tenta di dividere il M5s

L’ex Pm vuole dettare le sue condizioni anche per le elezioni regionali

Il Sindaco Luigi de Magistris non si presenta in consiglio comunale per discutere dell’emergenza rifiuti giustificando la sua assenza per “improrogabili impegno” ma trova il tempo per rilasciare un’intervista e fare campagna elettorale per Sandro Ruotolo, il suo candidato alle suppletive, attaccare e tentare di dividere il Movimento 5 Stelle tra “fichiani” e “non fichiani”, banalizzando la piattaforma Rousseau. “Penso che Sandro Ruotolo sia una persona molto apprezzata dagli elettori CinqueStelle: credo che ormai parte del Movimento però sia vittima della piattaforma Rousseau. Il giornalista rappresenta perfettamente Luigi de Magistris come immagino può rappresentare Nicola Zingaretti e Roberto Fico: in questo caso saranno le urne a dimostrare se gli elettori CinqueStelle hanno apprezzato o meno questa candidatura” – ha detto de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in una intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold. “Quella di Ruotolo è una intuizione su cui ho fortemente lavorato per trovare una figura che potesse rappresentare al meglio Napoli, al di là di ogni recinto. Ho apprezzato in questo la convergenza del Partito Democratico: si tratta di una sperimentazione, non di una alleanza di partito, che se dovesse andare bene potrebbe significare che viene ben vista l’idea di un campo largo e allora a marzo non bisognerà perdere tempo in vista delle Regionali”. In poche parole, il sindaco vorrebbe utilizzare l’eventuale vittoria di Ruotolo per dettare le sue condizioni anche per le elezioni regionali