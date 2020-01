Napoli, Casoria: accoltella carabiniere durante una lite

Il militare è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore con ferite ritenute guaribili in 18 giorni

Accoltella un carabinieri durante una lite. È quanto successo a Casoria, in provincia di Napoli dove i militari sono stati allertati dalla centrale operativa per un intervento in una palazzina di Via Diaz dove si sentivano delle urla tra un uomo e una donna. Quando i militari della sezione radiomobile di Casoria sono arrivati davanti al portone d’ingresso dello stabile, una 72enne visibilmente scossa li ha fermati. La donna ha riferito di avere litigato con il figlio ma che fosse tutto a posto. I militari hanno accompagnato la 72enne a casa e, quando la porta dell’abitazione si è aperta, un uomo si è scagliato contro il carabiniere più vicino, colpendolo con violente coltellate alla testa fino a spezzare la lama. Il carabiniere ferito, col supporto del collega, ha bloccato e disarmato l’aggressore davanti alla madre. E’ finito in manette un 43enne di Milano già noto alle forze dell’ordine, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e portato in carcere. Il militare, subito dopo l’arresto è stato portato all’ospedale di Frattamaggiore con ferite ritenute guaribili in 18 giorni.