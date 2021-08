Coppa Italia, doppio Bonazzoli: Salernitana ok con la Reggina

I granata ai 16esimi col 2-0 all’Arechi, firmato dal centravanti. Nel prossimo turno sfida al Genoa

Salernitana ok nel primo impegno ufficiale di stagione. All’Arechi, riaperto per 2.476 spettatori, la squadra di Castori supera per 2-0 la Reggina, nei 32esimi di Coppa Italia. Nei 16esimi affronteranno il Genoa a Marassi.

A decidere il match è il neo acquisto Federico Bonazzoli, arrivato in prestito dalla Sampdoria. Il 24enne centravanti sblocca il punteggio ad un minuto dall’intervallo (47′), addomesticando un cross di Ruggeri e freddando di destro Micai con una conclusione dal limite forte e precisa. Il raddoppio al 10′ della ripresa: Bonazzoli, servito da Kechrida, realizza con un diagonale. Domenica l’esordio in campionato a Bologna, per il ritorno in A della Salernitana dopo 23 anni.