Carburanti in aumento: benzina sopra 1,7€ e diesel verso nuovi rincari

Il Codacons segnala picchi sulle autostrade fino a 2,35€/litro; da gennaio la stangata sul gasolio interesserà 16,6 milioni di auto
I prezzi dei carburanti continuano a salire: la benzina self service supera 1,7 euro al litro e il diesel si attesta a 1,643 euro. Sulla rete autostradale, la modalità “servito” ha già toccato punte di 2,35 euro per la verde.
Secondo il Codacons, in 11 regioni italiane la benzina supera 1,7 euro/litro, con Bolzano al vertice (1,760 euro), seguita da Basilicata, Calabria e Sicilia. La Toscana registra il prezzo medio più basso: 1,685 euro.
Da gennaio scatterà inoltre l’aumento dell’accisa sul diesel previsto dalla legge di bilancio: un pieno da 50 litri costerà circa 2,47 euro in più, con un incremento annuo di oltre 80 euro per chi fa due pieni al mese. L’aumento interesserà circa 16,6 milioni di auto diesel in tutta Italia.
Tra rincari autostradali e nuove tasse sul gasolio, gli automobilisti italiani dovranno prepararsi a fare i conti con un bilancio più caro.
Ciro Crescentini