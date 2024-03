“Tu vuo’ fa’ l’americano”: lo spartito dell’emigrazione

A Napoli l’esordio del tour: venerdì 22 Marzo al Teatro Trianon Viviani

Un’opera teatrale declinata dai ritmi suggestivi del racconto, tra canto e narrazione,

miscelati col gusto di un coinvolgente spartito ridondante di emozioni. Sono questi

gli elementi essenziali, quanto suggestivi, di “Tu vuo’ fa’ l’americano”, l’ultimo

lavoro scritto da Massimo Cinque, per la regìa di Marcello Cirillo, che ne è anche

la voce, la direzione musicale di Demo Morselli e la voce narrante di Francesca

Borrelli (produzione Clodio Management).



Questo spettacolo vedrà il proprio esordio venerdì 22 Marzo a Napoli, nel

prestigioso Teatro Trianon Viviani, in piazza Vincenzo Calenda 9, nel centro storico

della città, edificato nel 1911 e divenuto culla della canzone partenopea.



Al centro del racconto in musica, le storie e le avventure di milioni di italiani che

emigrarono tra i primi anni del ‘900 fino ai primi anni ’60: “sognavano l’America” e,

con la valigia di cartone, sono partiti con l’intenzione di fare fortuna: molti di essi,

così come i loro figli e nipoti, sono diventati personaggi rilevanti nel panorama

artistico internazionale. Basti pensare a Sinatra, De Niro, Scorsese, Mancini, Capra,

Madonna, solo per citarne alcuni, capaci di coronare l’american dream.



La trama dello show presenta i dolci e penetranti connotati di una fiaba che

contempla ovviamente il lieto fine: i personaggi, ricchi di umanità, sono

accompagnati da un cane e da un gabbiano e raccontano le peripezie che molti dei

nostri avi intrapresero per dimostrare la propria forza, unita all’intelligenza e alla

determinazione.



Lo spettacolo si sviluppa intorno agli aneliti di prospettive e alle difficoltà affrontate

dai nostri connazionali che lasciavano le loro famiglie e le loro radici per cercare

fortuna nel nuovo mondo: così, il pubblico viene trasportato indietro nel tempo,

rivivendo le sensazioni e le sfide che questi coraggiosi italiani dovettero affrontare

durante il loro viaggio in nave verso l’America per poi condurre una battaglia,

necessaria per adattarsi a una cultura diversa e alle nuove opportunità.

Lungo il solco avvolgente tracciato dalle musiche eseguite da una grande orchestra e

diretta da Demo Morselli, le performances di Marcello Cirillo e la voce narrante, gli

spettatori vengono coinvolti in un inedito viaggio, toccando aspetti quali la nostalgia

per la propria terra d’origine, la speranza di una vita migliore e l’incontro con culture

e tradizioni differenti. Ne scaturisce un mix di commedia e dramma che cattura il

cuore e porta a riflettere sulle sfide e sulle aspirazioni di milioni di operosi e geniali

italiani.



Insomma, “Tu vuò fa l’americano” è un omaggio ai nostri emigranti e a tutti coloro

che si sono messi in gioco per realizzare le proprie aspirazioni; contemporaneamente,

rappresenta l’invito a una considerazione sulle radici di ciascuno di noi e sulle

modalità scelte per inseguire i propri obiettivi. L’happy end nasconde una riflessione

sulla condizione di tante persone che oggi cercano l’America in Italia: molti di loro

sono ciò che noi eravamo e saranno, probabilmente, ciò che noi siamo. Ai posteri

l’ardua sentenza, ma il tempo notoriamente è “galantuomo”.